Хабаровск, , 08:12 — REGNUM Инвесторам из владимирского «Волгабаса» подобрали площадку «Ракитное» на ТОР «Хабаровск» для производства современных городских и междугородних автобусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Автобус «Волгабас» Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте также: Нацпроект поможет оптимизировать производство волжских автобусов

Этот проект — якорный для будущего дальневосточного автобусного промышленного кластера, который создаётся в регионе.

Создание полного цикла производства автобусной техники в регионе позволит изготавливать до 1000 единиц в год. Планируется не только запуск сборочной площадки, но и выпуск основных комплектующих.

Предварительная стоимость проекта — 6,7 млрд рублей. Проект поддержан полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года одним из лучших участников национального проекта «Производительность труда» стало предприятие «Бакулин Моторс Групп» из Владимирской области, которое производит автобусы под маркой «Волгабас» и выпускает комплектующие для них.