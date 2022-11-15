Горловка, ДНР, , 08:00 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования в ночь на 15 ноября обстреляли Горловку. Об этом 15 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 02:00 (совпадает с мск) и о время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине на денежные средства предпринимателей области для мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса закупили зимнее обмундирование.