Кемерово, , 08:07 — REGNUM Мастерицы из кузбасского села Сокольники начали изготавливать для участников спецоперации обереги с родной землёй. Они шьют для бойцов небольшие куколки, которые смогут поместиться в нагрудном кармане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Куклы-обереги Правительство Кемеровской области

«По старорусским традициям мы шьём куклы-обереги вручную, чтобы в каждом из них было тепло наших рук, незримая связь с домом, — рассказали мастерицы Сокольниковского сельского клуба. — Верим, что наши обереги дадут ребятам эмоциональную и духовную поддержку в сложные моменты. А родная земля будет мощной защитой, чтобы бойцы чувствовали, что за ними стоит весь Кузбасс и вся Россия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, который посетил учебный центр для мобилизованных в Юрге, заявил, что каждый кузбасский военнослужащий будет в полном объёме укомплектован.

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