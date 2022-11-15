Шегарский район, Томская область, 15 ноября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Шегарском районе Томской области возбуждено дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

По данным ведомства, утром 14 ноября на трассе в районе села Вознесенка грузовой автомобиль Scania с полуприцепом-цистерной выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Daihatsu.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров легкового автомобиля — жители села Молчаново, 1999 и 1982 годов рождения», — отметили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля и ещё один пассажир были госпитализированы в больницу. 33-летнего водителя грузовика подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть двух человек.