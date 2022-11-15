Екатеринбург, , 07:57 — REGNUM Производимые на Урале самолёты «Байкал» буцдут эксплуатироваться в Заполярье. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.

Самолёт Байкал Фото: midural.ru

Транспортные единицы получит «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», работающий в Ненецком автономном округе. Пять самолётов поставят в 2026–2030 годах.

Добавим, самолёт выпускает Уральский завод гражданской авиации. Ранее для создания дополнительных мощностей этого предприятия на площадке «Уктус» Титановой долины из федерального бюджета выделили инфраструктурный кредит в размере 1 млрд рублей.