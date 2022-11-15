Аккра, 15 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отправил в отставку заместителя министра финансов страны Чарльза Аду Боахена, сообщается на сайте главы государства.

Pixabay.com Флаг Ганы

Такое решение связано с обвинения в адрес чиновника в коррупции и неэффективном управлении экономикой на фоне тяжелого кризиса. Президент поручил специальному прокурору страны расследовать деятельность министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября министр финансов Ганы Кен Офори-Атта пообещал представить парламенту страны свой доклад по государственному бюджету на 2023 год, невзирая на требование со стороны правящей партии и оппозиции к чиновнику покинуть свой пост.