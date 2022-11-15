Анкара, , 08:13 — REGNUM В Турции выросли объемы продаж портативных зарядных устройств для смартфонов в страны Евросоюза из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщила газета Yeni Safak.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с опасениями по поводу энергетического кризиса во многих странах Европы наблюдается взрывной рост спроса на портативные зарядные устройства», — отмечает издание.

В статье указывают, что теперь Турция столкнулась с дефицитом портативных аккумуляторов. На это также повлиял увеличенный спрос от компаний с территории бывш. УССР, которые так же, как и Евросоюз, собираются пережить трудную зиму на фоне энергетического кризиса. При этом турецкие поставщики, закупающие устройства в Китае, отмечают, что на фоне повышенного спроса товаров не хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция увеличила объем экспорта печей и одеял в Европу перед началом зимы. По предварительным оценкам, спрос в ЕС на печи и одеяла, поставляемые с турецкой территории, вырос на 30%.

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