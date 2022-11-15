Ульяновск, , 07:53 — REGNUM В Ульяновске проводится доследственная проверка информации о падении дерева на двух человек. В результате происшествия госпитализированы местная жительница с ребёнком, сообщается на сайте следственного управления СКР по Ульяновской области.

Игрушка на дереве Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В местной прессе прошла информация о том, что в Ульяновске из-за падения дерева травмы получили два человека. В ходе проверки ведомством установлено, что инцидент произошёл 13 ноября около 15:00 возле дома № 2 по улице Ленинградской. Предварительно в СКР выяснили, что из-за штормового ветра дерево упало на находившихся рядом женщину и её малолетнего ребёнка, которых с травмами госпитализировали в больницу.

По данному факту проводится проверка, детали происшествия устанавливаются.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в Ульяновске за последнее время. В июне 2021 году по улице Доватора в Засвияжье дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате у неё диагностировали переломы шейки бедренной кости, седалищной кости и левой большеберцовой кости, различные ушибы. После судебных разбирательства матери девочки администрация Ульяновска выплатила 700 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП произошло на детской площадке в Ульяновске. В сентябре 2022 года на площадке по улице Докучаева школьник сломал обе руки из-за падения качелей. После происшествия в городе провели ревизию детских площадок и назначили ответственных за их содержание.

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