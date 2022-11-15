Бали, Индонезия, , 08:12 — REGNUM Существующая проблема глобальной нехватки удобрений может породить в мире катастрофический продовольственный кризис, с которым будет уже невозможно справиться. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 15 ноября заявил на проходящем на Бали рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита G20.

Нарендра Моди India.gov.in

Нарендра Моди «Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом. Сегодняшняя нехватка удобрений — это завтрашний продовольственный кризис, для которого в мире не будет решения».

Для преодоления этой проблемы Моди призвал ведущие страны к достижению «взаимного соглашения», которое гарантирует функционирование стабильных цепочек поставок органических удобрений и продовольственного зерна.

Индийский лидер также отметил важность для его страны продвижения натурального земледелия и популяризации традиционных пищевых злаков, «таких, как просо».

Нарендра Моди «Просо также может решить проблему глобального недоедания и голода. В следующем году мы все должны с большим энтузиазмом отпраздновать Международный год проса».

Напомним, в ходе первой сессии G20 обсуждаются проблемы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. Во второй половине дня участники заседания обсудят ситуацию в здравоохранении. Заключительная третья сессия состоится 16 ноября и будет посвящена вопросам цифровой трансформации.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступая на саммите G20 призвал мировое сообщество к отказу от поощрения каких-либо ограничений на поставки энергии, которые приводят к дестабилизации рынка.

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