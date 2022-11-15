Южно-Сахалинск, , 07:48 — REGNUM На Сахалине на денежные средства предпринимателей области для мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса закупили зимнее обмундирование. Тёплая одежда уже доставлена в островной регион, военнослужащие получат её при отправке в зону СВО, написал в своём телеграм-канале 15 ноября губернатор области Валерий Лимаренко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье формируют уже третий батальон добровольцев «Тигр» для СВО

Обмундирование закупили в соответствии с пожеланиями военных. Куртка и брюки выдерживают до 8 часов дождя. Тепло позволяют сохранить фольгированная подкладка и инновационный утеплитель.

В каждый комплект входит также вязаная шапка.

«Это ещё одно подтверждение, что нашему народу свойственно объединяться перед лицом опасности. Все для фронта! Все для Победы!» — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье объявлен третий набор в добровольческий отряд «Тигр». Бойцы примут участие в специальной военной операции.