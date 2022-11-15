Пекин, 15 ноября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Китай успешно отправил в космос новый спутник дистанционного зондирования серии «Яогань-34» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 9:38 утра по пекинскому времени 15 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

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Спутник «Яогань-34 03», размещенный на ракете-носителе «Чанчжэн-4C», успешно вышел на запланированную орбиту, сообщили на космодроме.

Этот спутник дистанционного зондирования будет использоваться в таких областях, как исследование земельных ресурсов, городское планирование, оценка урожайности сельскохозяйственных культур, а также предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.

Это был 450-й запуск ракет-носителей серии «Чанжчэн».