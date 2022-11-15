Сан-Франциско, США, , 07:43 — REGNUM С просьбой об отмене решения суда первой инстанции, вынесшего решение о блокировке его аккаунта в Twitter обратился в апелляционный суд экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 14 ноября на сайте 9-го окружного апелляционного суда США в Сан-Франциско.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе указано, что блокировка аккаунта в социальной сети Twitter можно считать «явно предвзятой цензурой», и это противоречит принципам Первой поправки, которые «глубоко укоренились в американском законодательстве и истории».

Помимо разблокировки аккаунта, Трамп требует возместить убытки и выплаченные им штрафы.

«Мы хотим, чтобы у него было право вернуться в Twitter», — пояснил адвокат Трампа Джон Коул.

Напомним, аккаунт Трампа был заблокирован в Twitter навсегда 8 января 2021 года, в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января. Новый владелец Twitter, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что собирается отменить блокировку аккаунта Трампа, так как считает неверным решение о прекращении доступа к учётной записи. Однако срок разблокировки аккаунта Трампа Илон Маск не назвал.

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