Омск, 15 ноября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Объёмы индивидуального жилищного строительства в Омской области выросли на 12%. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в региональном правительстве.

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В октябре 2022 года в регионе достроили частные дома 315 семей. Это на 33 дома больше по сравнению с сентябрём. Общая площадь построенного превысила 38 тысяч кв. м.

Больше всего домов — 128 — возведено в Омском районе. 124 дома построили в Омске. Популярным материалом для строительства стал кирпич (83 дома). Также жители Омской области строили дома из дерева (76) и из смешанных материалов (121).

Добавим, по данным областных властей, с 1 января по 1 августа 2022 года в Омской области было введено в эксплуатацию 434,23 тыс. кв. м жилья, что составляет 258% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в многоквартирных домах за указанный период было введено 150,32 тыс. кв. м жилья (158% от показателя прошлого года). Индивидуальных жилых домов было сдано в эксплуатацию 283,91 тыс. кв. м (390%).

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