Гавана, , 07:39 — REGNUM Власти Кубы и США проведут второй раунд переговоров по вопросам миграции 15 ноября, сообщил журналистам заместитель кубинского министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Чиновник отметил, предпринимаемые меры препятствуют нелегальной миграции с острова, но «их недостаточно». Он также добавил, что на переговорах будет обсуждаться не только тема иммиграционной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября агентство Reuters передало о том, что Куба согласилась вновь принимать из США депортационные рейсы с кубинцами, которые были задержаны на американско-мексиканской границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба согласилась вновь принимать депортационные рейсы из США