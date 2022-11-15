Кызыл, 15 ноября 2022, 07:43 — REGNUM Власти Тувы совместно с АО «Техмашсервис» организуют в республике производство невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, сообщает ИА REGNUM.
По его словам, годовая потребность крупных горнодобывающих компаний Тувы во взрывчатых веществах достигает почти 5 тыс. тонн. При этом цифры могут вырасти в будущем. В связи с этим принято решение об организации компонентов на месте.
«В ближайшие два года объем инвестиций составит около 370 млн рублей. Сопровождение проекта ведет Министерство экономического развития и промышленности Тувы», — написал руководитель субъекта в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, в республике за восемь месяцев 2022 года добыча каменного угля выросла в 2,5 раза до 589 тонн. На 5% до 482,2 тыс. тонн увеличились объёмы добычи полиметаллической руды.
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