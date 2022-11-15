Кызыл, 15 ноября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Власти Тувы совместно с АО «Техмашсервис» организуют в республике производство невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Динамит

По его словам, годовая потребность крупных горнодобывающих компаний Тувы во взрывчатых веществах достигает почти 5 тыс. тонн. При этом цифры могут вырасти в будущем. В связи с этим принято решение об организации производства компонентов на месте.

«В ближайшие два года объем инвестиций составит около 370 млн рублей. Сопровождение проекта ведет Министерство экономического развития и промышленности Тувы», — написал руководитель субъекта в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за восемь месяцев 2022 года добыча каменного угля выросла в 2,5 раза, до 589 тонн. На 5%, до 482,2 тыс. тонн увеличились объёмы добычи полиметаллической руды.

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