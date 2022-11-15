Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за проблем с давлением и головокружением после начала саммита G20 на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила пресс-служба аргентинского лидера.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

«Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение», — рассказали в канцелярии.

Отмечается, что врачи приняли решение провести Фернандесу медицинский осмотр, чтобы исключить возможные осложнения в будущем. Других подробностей о произошедшем не приводилось. Также не сообщалось о состоянии здоровья президента Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен встретиться с аргентинским президентом Альберто Фернандесом в ходе саммита G20 в Индонезии. Также китайский лидер планирует встречи с президентами Сенегала и Франции.