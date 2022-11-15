Тегеран, , 09:25 — REGNUM 14 ноября вице-президент Ирана по научным, технологическим и наукоемким экономическим вопросам Рухолла Дехгани Фирузабади заявил, что Исламская Республика заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой в ключевых областях, таких как нанотехнологии, биотехнологии, стволовые клетки, а также сельское хозяйство и животноводство. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Венесуэла

Иранский чиновник провёл беседу с министром науки и технологий Венесуэлы Габриэлой Сервилией Хименес Рамирес в столице Ирана.

Дехгани Фирузабади отметил, что существует множество оснований для сотрудничества между двумя странами в технологическом секторе, подчеркнув, что иранские наукоемкие компании могут сыграть ключевую роль в этом отношении.

Он также сообщил, что эти компании уже оказали большое влияние на экономику Ирана и готовы к сотрудничеству на международной арене.

Венесуэльский министр высоко оценила научные достижения Ирана, которые, по ее словам, служат хорошей моделью для ее страны и прокладывают путь для дальнейшего развития сотрудничества между двумя сторонами.