Ульяновск, 15 ноября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняются неблагоприятные погодные условия из-за гололедицы, ожидаются снегопады. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Сосульки

Спасатели предупреждают, что 15–16 ноября на дорогах ожидается гололедица, в связи с этим объявляется жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, регион находится в тыловой части уходящего циклона, поэтому 15–18 ноября местами ожидается небольшой мокрый снег, переходящий в снег, и гололедица. Температура снизится до «минусовых» значений.

В ведомстве прогнозируют, что Ульяновская область ненадолго окажется под влиянием южного циклона, который станет причиной снегопадов, также в регионе установится снежный покров.

Спасатели призывают водителей по возможности отказаться от дальних поездок, а жителей области ограничить прогулки и выход из зданий, а также уделить особое внимание обуви.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень опасности сохраняется в Ульяновской области последние трое суток.