Багдад, , 07:29 — REGNUM По меньшей мере один человек стал жертвой ракетного обстрела в провинции Сулимания на севере Ирака, сообщает агентство Reuters.

Иракский Курдистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел велся с территории Ирана. Удару подверглись позиции одной из курдских группировок. Еще не менее восьми человек пострадали.

Региональный министр здравоохранения Саман Барзанджи допустил, что число погибших может увеличиться. Иранская сторона утверждает, что атакованы были базы «террористических групп». Для атаки также использовались беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября агентство ISNA передало о том, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обстрелял позиции курдских формирований на севере Ирака.

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