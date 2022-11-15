Якутск, , 07:32 — REGNUM В девятиэтажном жилом доме в столице Якутии горели балконы на седьмом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 14 человек, которым грозила опасность из-за сильного задымления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе управления МЧС по региону.

Пожар ГУ МЧС по Якутии

Читайте также: В Якутске сгорел многоквартирный дом — 68 человек остались без жилья

Пожар начался около 11:35 по местному времени. Для борьбы с открытым огнём были привлечены 9 единиц техники и 42 человека. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 27 на 28 сентября в микрорайоне Борисовка-2 в Якутске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Были эвакуированы 68 человек, здание восстановлению не подлежит.