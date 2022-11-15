Тегеран, , 20:07 — REGNUM 14 ноября иранская военная делегация прибыла в южный пакистанский город Карачи, чтобы принять участие в 11–й Международной оборонной выставке (IDEAS 2022). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Делегация представляет генеральный штаб вооруженных сил Исламской Республики Иран и возглавляется бригадным генералом Насером Мохтарзаде, заместителем командующего сухопутных войск по вопросам информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает иранское агентство Mehr, 11-я Международная оборонная выставка и семинар (IDEAS) 2022 стартует 15 ноября и продлится четыре дня.

По данным пакистанских СМИ, в выставке, демонстрирующей инновации и достижения в области «оружия во имя мира», принимают участие около 500 экспонентов из 64 стран мира.