Тегеран, 15 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. 14 ноября министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Ханса-Удо Музеля в связи с интервенционистскими и неконструктивными высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Директор департамента Западной Европы министерства иностранных дел Ирана выразил решительный протест страны против контрпродуктивного подхода Берлина к внутренним событиям в Исламской Республике.

Представитель министерства иностранных дел возложил на Германию ответственность за последствия таких замечаний для будущего двусторонних отношений между Тегераном и Берлином.

Он подчеркнул, что Иран следит за мерами других сторон и даст соответствующий ответ, основанный на национальных интересах государства.

Посол Германии, со своей стороны, заявил, что передаст протест Ирана своему правительству.