Тегеран, 15 ноября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал заявление, в котором призвал центральное правительство Ирака, а также региональное правительство Иракского Курдистана (КРГ) выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности общих границ с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 ноября.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Заявление было сделано после ракетных и беспилотных операций КСИР против антииранских сепаратистских группировок, базирующихся в Иракском Курдистане ранее в тот же день.

В нем отмечается, что нападения КСИР последовали за «бездействием и очевидным, а иногда и преднамеренным пренебрежением» властей Иракского Курдистана в борьбе с этими террористическими группами.

В заявлении подчеркивалось, что безопасность внутри Ирана и на общих границах является красной линией Исламской Республики, при этом страна не потерпит повторения подобных ситуаций.