Улан-Удэ, , 07:20 — REGNUM В Бурятии за девять месяцев 2022 года коэффициент рождаемости снизился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,4 новорожденных на 1 тыс. жителей.

Младенец Pexels.com

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, показатели снизились в столице региона Улан-Удэ, а также в 17 районах. Наибольшее снижение зафиксировано в Северо-Байкальском (на 26,3%), Мухоршибирском (на 17,8%) и Прибайкальском (на 15,1%) районах.

«В возрасте до 1 года умерло 43 младенца. Коэффициент младенческой смертности увеличился с 4,4 до 4,9 новорожденных на 1000 родившихся (на 11,4%)», — добавили в службе статистики.

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