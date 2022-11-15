Тегеран, 15 ноября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Член Ассоциации производителей бытовой техники в Иране заявил, что за последние несколько лет производство бытовой техники увеличилось с восьми миллионов единиц до более чем 16 миллионов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 ноября.

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Алиреза Мохаммади Даниали сделал это заявление на встрече с ассоциациями, действующими в сферах промышленности и торговли.

Он отметил, что этот рост производства произошел при поддержке министерства промышленности, шахт и торговли Ирана.

Мохаммади Даниали в своем выступлении также подчеркнул, что иранские производители бытовой техники за последние несколько лет увеличили выпуск основных устройств на 100 процентов, что говорит о росте спроса на иранскую продукцию на внутреннем и международном рынках.