Тегеран, , 17:25 — REGNUM 14 ноября официальные лица Венесуэлы и Ирана провели 9-е заседание совместной экономической комиссии с целью углубления двусторонних связей путем использования «морского моста». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По данным Venezolana de Televisión (VTV), две страны собираются в Тегеране, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество и улучшить отношения в рамках 9-й совместной экономической комиссии.

Министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес Арагуаян, возглавляющий венесуэльскую делегацию в комиссии, заявил, что сотрудничество является инструментом в руках обеих стран, чтобы проложить путь к реализации их 20-летнего соглашения, которое было подписано президентом Ибрагимом Раиси и его латиноамериканским коллегой Николасом Мадуро в июне 2022 года.

Венесуэльский министр отметил, что семь совместных комитетов из правительственного сектора его страны и частного сектора Ирана на данный момент обсуждают вопросы, касающиеся сельского хозяйства, промышленности, науки, технологий, электричества, энергетики, нефти и т.д.