Тегеран, , 19:02 — REGNUM 14 ноября официальный представитель министерства промышленности, шахт и торговли Ирана (MIMT) заявил, что страна готова участвовать в проектах по добыче полезных ископаемых и металлов в государствах-членах Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава местного отделения MIMT в центральной иранской провинции Исфахан Амир Хоссейн Комейли заявил, что Иран будет готов внести свой вклад в проекты, направленные на обнаружение, добычу и переработку полезных ископаемых в странах ОЭС.

Комейли выступил с этим заявлением на встрече экспертов по экологической добыче в Исфахане, провинции, в которой расположены некоторые из крупнейших шахт и металлургических компаний Ирана.

Иран является одним из основателей ОЭС, состоящей из 10 членов, в которую входят крупнейшие горнодобывающие страны региона Центральной Азии.