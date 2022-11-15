Мадрид, 15 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Испании «многие семьи не знают, как позволить себе [продуктовую] корзину», и для этих семей нужно работать, чтобы перемены стали реальностью. Об этом заявил лидер испанской «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо, пишет агентство EFE.

Ppdegalicia.com Альберто Нуньес Фейхоо

Он призвал делать это, не реагируя на провокации, со спокойствием и умеренностью, «которая объединяет подавляющее большинство».

«Мы здесь не для того, чтобы оскорблять [главу правительства Испании Педро] Санчеса, мы здесь не для того, чтобы бороться с радикализмом с помощью еще большего радикализма, чтобы дать Испании больше театральности и острот — мы пришли, чтобы победить, и мы должны подготовиться к этому», — сказал Фейхоо своим сторонникам.