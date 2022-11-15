Лондон, 15 ноября 2022, 07:12 — REGNUM Британия выводит из Мали всех своих военнослужащих, задействованных в миссии ООН в этой республике, сообщила газета The Times.
Такое решение принято, несмотря на усиление насилия в регионе со стороны террористических группировок. В контртеррористической миссии ООН в Мали участвует примерно 250 британских военнослужащих.
Они были введены в регион Гао в северной части страны в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании французской военной операции в Сахеле.
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон официально объявил о завершении операции «Бархан»