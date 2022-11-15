Лондон, 15 ноября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Британия выводит из Мали всех своих военнослужащих, задействованных в миссии ООН в этой республике, сообщила газета The Times.

Defensie.nl Миротворцы ООН в Мали

Такое решение принято, несмотря на усиление насилия в регионе со стороны террористических группировок. В контртеррористической миссии ООН в Мали участвует примерно 250 британских военнослужащих.

Они были введены в регион Гао в северной части страны в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании французской военной операции в Сахеле.