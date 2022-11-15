Тегеран, 15 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Сборная Ирана по фехтованию на саблях заняла второе место на чемпионате мира 2022 года в Алжире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 ноября.

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Сборная Ирана по фехтованию на саблях включает Али Пакдамана, Мохаммада Рахбари, Мохаммада Фотухи и Фарзада Бахера Арасбарана.

Изначально иранская команда обыграла канадских соперников со счетом 45-22. Сборная по фехтованию на саблях также соревновалась с Венгрией в четвертьфинале, обыграв визави со счетом 45-44 и выйдя в полуфинал. В полуфинале Иран одолел команду Германии со счетом 45-42, пробившись в финал соревнований

В финальном матче чемпионата мира по фехтованию 2022 года иранцы встретились с Южной Кореей, где проиграли со счетом 45-34 и получили серебряную медаль.