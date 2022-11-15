Тегеран, 15 ноября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. 14 ноября министр культуры Таджикистана заявил, что центральноазиатская страна намерена расширять культурные связи с Ираном, подтверждая необходимость проведения большего числа культурных мероприятий между двумя персоязычными народами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и Таджикистан

Выступая перед журналистами IRNA, Зульфия Давлатзода заявила, что Душанбе планирует немедленно реализовать ряд культурных соглашений, подписанных высокопоставленными правительственными чиновниками Ирана и Таджикистана в последние месяцы.

Давлатзода отметила, что две страны провели семь культурных недель в крупных городах Ирана и Таджикистана, чтобы активизировать обмены между их деятелями культуры, включая знаменитых певцов, актеров и художников.

Напомним, что 7 ноября Иран завершил свою четвертую культурную неделю в Таджикистане.