Тегеран, 15 ноября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 14 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана осудил взрыв на улице в Стамбуле (Турция), в результате которого погибли шестеро, 81 человек получил ранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Иран поддерживает братский народ и правительство Турции», — заявил Насер Канани.

«Исламская Республика осуждает любые террористические действия, направленные против безопасности турецкой нации», — подчеркнул он, отметив, что Иран готов оказать должное содействие Турции в борьбе с международным и региональным терроризмом.

Пресс-секретарь выразил сочувствие турецкому народу и правительству, а также пожелал терпения семьям погибших и выздоровления всем раненым лицам. Канани выразил надежду, что региональные государства совместными усилиями смогут побороть терроризм во всех его проявлениях.