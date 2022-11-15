Вашингтон, 15 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы продолжить поставки военной помощи преступному киевскому режиму в тех объемах, которые потребуются. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя. Мы готовы делать это столько, сколько потребуется», — заявили в минобороны США.

В Пентагоне подчеркнули, что в первую очередь США пытаются обеспечить киевских нацистов системами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон заказал у американской корпорации Lockheed Martin реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы заменить вооружение, поставленное киевскому режиму. Общая сумма контрактов оценивается в $520 млн.