Нью-Дели, , 07:01 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли при обрушении каменоломни в северо-восточном штате Мизорам в Индии. Об этом 15 ноября сообщает телеканал NDTV.

На каменоломне Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария на каменоломне произошла 14 ноября, когда рабочие продолжили свой труд на каменоломне после обеденного перерыва. Уточняется, что на каменоломне работали в основном мигранты.

Из-под завалов спасатели извлекли тела восьми погибших, их увезли в местную больницу, где будет проведено опознание. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести. Породой оказались засыпаны пять экскаваторов и другая техника.

Поисково-спасательные на каменоломне продолжаются. Для помощи спасателям в карьер прибыли добровольцы из села Лейте и города Хнахтиал, расположенных поблизости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате обрушения в Афганистане.

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