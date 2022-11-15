Нью-Дели, 15 ноября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли при обрушении каменоломни в северо-восточном штате Мизорам в Индии. Об этом 15 ноября сообщает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM На каменоломне

Авария на каменоломне произошла 14 ноября, когда рабочие продолжили свой труд на каменоломне после обеденного перерыва. Уточняется, что на каменоломне работали в основном мигранты.

Из-под завалов спасатели извлекли тела восьми погибших, их увезли в местную больницу, где будет проведено опознание. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести. Породой оказались засыпаны пять экскаваторов и другая техника.

Поисково-спасательные на каменоломне продолжаются. Для помощи спасателям в карьер прибыли добровольцы из села Лейте и города Хнахтиал, расположенных поблизости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате обрушения в Афганистане.