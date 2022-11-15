Посвящённый Екатеринбургу объект создали в Киргизии
Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Бишкеке создан арт-объект, посвящённый Екатеринбургу. Об этом автор объекта Илья Мозги сообщил в социальных сетях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Екатеринбург
Арт-объект получил название «Мне снился дом». Именно эту надпись художник из Екатеринбурга оставил на одном из жилых домов Бишкека.
«В процессе рисования к нам подошла женщина из соседнего здания, ее дом следующий на снос. После разговора она прослезилась и ушла. А мне снова и снова снится Екатеринбург», — написал Илья Мозги.
По словам художника, власти Киргизии планирует снести дом, на котором создана надпись. Также предполагается снос ряда соседних зданий.