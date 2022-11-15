Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Бишкеке создан арт-объект, посвящённый Екатеринбургу. Об этом автор объекта Илья Мозги сообщил в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Арт-объект получил название «Мне снился дом». Именно эту надпись художник из Екатеринбурга оставил на одном из жилых домов Бишкека.

«В процессе рисования к нам подошла женщина из соседнего здания, ее дом следующий на снос. После разговора она прослезилась и ушла. А мне снова и снова снится Екатеринбург», — написал Илья Мозги.

По словам художника, власти Киргизии планирует снести дом, на котором создана надпись. Также предполагается снос ряда соседних зданий.