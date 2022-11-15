Канберра, , 06:52 — REGNUM Правительство Австралии рассмотрит вопрос о признании незаконными выплат выкупа киберпреступникам на фоне недавних хакерских атак, которые затронули миллионы жителей страны, заявила журналистам австралийский министр внутренних дел Клэр О’Нил, сообщает агентство Reuters.

Хакер David Whelan

Она отметила, что указанная мера может быть введена в соответствии со стратегией кибербезопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября Клэр О’Нил объявила о формировании в Австралии межведомственной группы из примерно 100 сотрудников Федеральной полиции Австралии (AFP) и Австралийского управления связи (ASD) для выявления хакеров и борьбы с киберпреступностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия создала киберполицию для выявления хакеров