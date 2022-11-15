Мадрид, , 07:44 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо осудила «левый активизм», который пытается запутать общественное мнение и «бойкотировать» здравоохранение в городе. Об этом пишет агентство EFE.

Исабель Диас Аюсо PP Comunidad de Madrid

«Если бы левые хулиганы приходили в наши больницы, возможно, было бы меньше демагогии», — сказала Аюсо на брифинге.

Она также обвинила левых в проведении «дестабилизирующей стратегии», чтобы «отчаянно цепляться за власть или добраться до нее, как в случае с Мадридом, путем путаницы, агитации и нечестной игры»: «Мадрид будет необходимой частью победы, как только они [левые силы] поймут, что не смогут выиграть [политическую борьбу с оппозицией] у избирательной урны».

Аюсо сделала это заявление после того, как в конце прошлой недели десятки тысяч граждан вышли на улицы испанской столицы, чтобы защитить общественное здравоохранение после споров о возобновлении работы круглосуточных медицинских центров внебольничной неотложной помощи, что привело к бессрочной забастовке врачей по поводу новой схемы: «Левые, вместо того, чтобы искать решения путем соглашения и переговоров, вместо того, чтобы призвать к заключению национального договора для решения проблемы нехватки врачей, которая затрагивает всю Испанию, что является реальной проблемой, реальным вопросом, решили политизировать трудности».

По её словам, когда левые силы пытаются «запутать общественное мнение, говоря, что круглосуточный медицинский центр должен функционировать как небольшая больница, или когда они сеют страх, говоря, что видеоконференции заменяют врача в отделении скорой помощи, они выступают с ложными лозунгами».

Аюсо заверила, что региональное правительство готово «прислушаться к мнению врачей и медсестер, попытаться улучшить их условия, потому что мы знаем, что они незаменимы, что мы должны рассчитывать на них и что их профессиональное благополучие необходимо для того, чтобы у нас была лучшая система здравоохранения».