Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM Ретропопоезд начнёт курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Первый рейс запланирован на 3 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

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Ретропоезд «Уральский экспресс» запустят по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — о. п. Верхняя Пышма. Поезд будет отправляться каждую субботу и воскресенье. В ходе поездки пассажиры смогут посетить музеи истории, науки и техники железной дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили трамваи. По маршруту курсируют 11 низковольтных трамвайных вагонов «Львёнок».