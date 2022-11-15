Токио, 15 ноября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Япония считает значимым решение российских властей передать 30% доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» японской корпорации Sodeco. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Такое решение крайне значимо с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов в Японию в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил он.

Ранее российское правительство разрешило передать 30% доли в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1» компании Sodeco из Японии и 20% — компании ONGC из Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава министерства экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что Токио планирует сохранить свою долю в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Он подтвердил, что японская сторона уже обратилась к России с соответствующим запросом.