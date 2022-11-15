Благовещенск, , 06:41 — REGNUM В пользу государства с бывшего главы администрации ЗАТО Циолковский в Амурской области Сергея Левицкого взыщут 3 млн рублей. Такое решение принял Благовещенский городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Эта сумма определена как незаконный доход, полученный осуждённым по контракту, который был заключён в условиях конфликта интересов. По версии суда, эти деньги Сергей Левицкий получил в 2018 году.

«Используя своё должностное положение вопреки интересам службы, через подчиненных ему должностным лиц добился увеличения финансирования на оформление территории ЗАТО к празднованию Нового года, создал препятствия коммерческим организациям по участию в электронном аукционе и обеспечил в нем победу организации, руководителем которой являлся его близкий друг и с которым в итоге был заключен муниципальный контракт», — пояснили в прокуратуре.

За обеспечение победы в конкурсе глава ЗАТО получил почти 130 тыс. рублей. Суд взыскал с него помимо этих средств также полную стоимость контракта — 2,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года суд признал бывшего главу Циолковского виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы. Осуждённого также обязали вернуть 2,2 млн рублей компании, купившей ему квартиру. Кроме того, за получение взятки ему был назначен штраф более миллиона рублей.