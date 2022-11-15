Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) окончательно одобрил выделение Коста-Рике кредита в размере $725 млн для реализации мер по борьбе с изменением климата, сообщается на сайте организации.

Штаб-квартира МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

Кроме того, республике будет предоставлено еще $270 млн в рамках программы расширенного финансирования. Коста-Рика стала первой страной, которая получила доступ к средствам из так называемого Фонда устойчивости и устойчивого развития (RSF).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Центробанк Коста-Рики выпустил обновленный прогноз, в котором сказано, что экономика страны вырастет по итогам 2022 года на 4,3%, а не на 3,6%, как планировалось ранее.

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