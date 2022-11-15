Кемерово, 15 ноября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Кемерове 15 ноября избранный мэр Дмитрий Анисимов официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в большом зале администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

t. me/KemAdmOnline Глава Кемерова Дмитрий Анисимов

«Клянусь осуществлять данные мне полномочия исключительно в интересах населения города, всей своей деятельностью способствовать его экономическому, социальному и культурному развитию и благополучию. Клянусь соблюдать и защищать Устав города Кемерово», — произнёс Анисимов слова присяги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 ноября главой Кемерова был избран Дмитрий Анисимов. Все 35 присутствующих депутатов Кемеровского городского совета единогласно поддержали его избрание на должность мэра.

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