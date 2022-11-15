Берлин, , 06:42 — REGNUM Миссия Евросоюза по подготовке киевских террористов вызвала разногласия между Польшей и Германией. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на осведомленные источники.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, немецкое правительство раскритиковало решение разместить штаб-квартиру миссии ЕС в Польше. Газета утверждает, что в Берлине беспокоятся из-за возможных «военных маневров» России в Калининградской области.

«Из-за того, что Варшава и Берлин не смогли прийти к соглашению, в течение лета были потрачены драгоценные недели», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что по результатам встречи глав МИД стран Евросоюза удалось достигнуть некоего компромисса в этой ситуации. В частности, у миссии будут два штаба — один будет располагаться в Германии, и один — на польской территории. Тем не менее большая часть сотрудников будет находиться именно в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию в отказе поставлять оружие киевским нацистам в достаточном объеме. По его словам, Берлин якобы мог бы удовлетвориться поражением Киева.