Кемерово, , 06:24 — REGNUM Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Кемерове пройдёт 23 ноября 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Стела «Город трудовой доблести» в Кемерове t. me/KemAdmOnline

«Это одна из важнейших дат Сталинградской битвы, 80-летие которой отмечают в России. В этот день в 1942 году произошло соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов, в результате чего завершилось оперативное окружение гитлеровских войск под Сталинградом», — подчеркнули в городской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, звание «Город трудовой доблести» присвоено Кемерову 9 сентября 2021 года.

Стела «Город трудовой доблести» весит более 26 тонн, длина — более 27 метров. Она вписана в пятиконечную звезду, а в вершинах расположены пилоны с бронзовыми панно, рассказывающими о вкладе горожан в достижение Великой Победы.