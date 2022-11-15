Париж, 15 ноября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Отключения электроэнергии грозят предстоящей зимой Франции. Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité (RTE).

Florival fr АЭС Фессенхайм, Франция

Отмечается, что причиной отключения электроэнергии на несколько дней могут стать ремонт и техобслуживание атомных электростанций. В случае, если оператор RTE зафиксирует дефицит электроэнергии, он сразу запустит красное предупреждение на три дня, чтобы заставить потребителей как можно сильнее сократить потребление электроэнергии.

Глава RTE Ксавье Печачик уточнил, что отключений электричества избежать можно будет лишь в случае очень тёплой зимы. Если же температура в зимнее время будет в пределах климатической нормы, то плановых отключений избежать не удастся.

Франция в связи с ремонтом и техобслуживанием АЭС превратилась из экспортёра электроэнергии в импортёра. Государственная компания Electricite de France SA запустила лишь 31 из своих 56 атомных реакторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупнейшая французская компания Électricité de France (EDF) предупредила, что в 2022 году не досчитается 32 млрд евро из-за перебоев в работе её атомных электростанций.