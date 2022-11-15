Якутск, , 06:21 — REGNUM Бойцы якутского отряда «Боотур» по своему желанию отправились защищать Родину на спецоперацию. Некоторые из них только недавно вернулись домой из зоны СВО, и сразу поехали обратно, сообщило ИА SakhaLife.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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Некоторые из военнослужащих ранее воевали в составе батальона «Барс-2», вместе они буквально штурмовали военкомат, чтобы попасть снова в зону боевых действий. Самый молодой боец уже находится на линии фронта в Херсоне и не успевает отвечать на вопросы журналистов: «Снова на передок идём, в бой. За Родину!». Военную подготовку прошли двое братьев-добровольцев из Якутии не смотря на то, что они оба ветераны боевых действий.

«Боевой дух у наших мобилизованных земляков на высоком уровне. Бойцы экипированы по высшему классу. Боевое слаживание — интенсивное и интересное для каждого мужчины занятие. Как говорят земляки-воины: учения укрепили здоровье и дух», — рассказал врач-доброволец из Якутии, недавно вернувшийся из госпиталя домой после ранения под Харьковом.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных и медицинских учреждениях военнослужащие из Якутии, вернувшиеся со спецоперации в защиту Донбасса, проходят реабилитацию. Её завершили уже двадцать человек.