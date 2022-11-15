Лондон, 15 ноября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Министры внутренних дел Франции и Британии Жеральд Дарманен и Суэлла Браверман подписали соглашение о контроле над нелегальной миграцией через канал Ла-Манш, сообщается на сайте британского правительства.

Daniel Barker Лодка с мигрантами

Документ в числе прочего содержит предложения по борьбе с преступностью путем сбора информации от задержанных мигрантов для борьбы с торговлей людьми. Франция получит от Британии 72,2 млн евро в 2022–2023 гг. в обмен на то, что Париж усилит на 40% патрулирование вдоль своего побережья Ла-Манша.

Для этого будет задействовано дополнительно 350 жандармов и полицейских, а также увеличено количество дронов и приборов ночного видения для контроля над пляжами. Премьер-министр Британии Риши Сунак отметил, что соглашение станет «первым участием британских официальных лиц во французских операциях для усиления координации и повышения эффективности общих действий».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября прошла встреча министров иностранных дел Франции и Британии Джеймса Клеверли и Катрины Колонна, которые заявили о «неотложности» решения проблемы всех форм нелегальной миграции.